Do 7,4 ton mikroplastiku rocznie przenika do powietrza z oceanów. Nowe ekologiczne produkty i rozwiązania

Mikroplastik trafia do powietrza również z oceanów. Nowe odkrycie

Mikroplastik coraz bardziej zagraża ludzkości oraz środowisku. Występuje on już w wodzie, ziemi, żywności oraz w kosmetykach. Jego ślady odkryto nawet na szczycie Mount Everestu. Najnowsze badanie opublikowane w październiku 2023 roku, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Princeton udowodniło, że mikroplastik trafia do powietrza również z parujących oceanów. Wykazano, że jego cząsteczki przemieszczają się z wody morskiej do atmosfery razem z małymi kropelkami. Następnie po ich wyparowaniu, mikroplastik pozostaje w powietrzu i przemieszcza się na kolejne tereny. Szacuje się, że każdego roku ocean emituje nawet od 0,02 do 7,4 ton plastiku. To kolejny argument za tym, aby ograniczyć jego wykorzystywanie przy produkcji opakowań do żywności i napojów.

Unijna dyrektywa i dodatkowe opłaty za plastikowe opakowania

Problem dostrzega również polski rząd oraz Unia Europejska, dlatego wprowadzono unijną dyrektywę plastikową - single use plastic. W jej efekcie od stycznia 2024 roku do opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych doliczane będą dodatkowe opłaty. W przypadku pojemników na żywność takich jak pudełka doliczana będzie dopłata 0,25 zł. Natomiast w przypadku kubków na napoje, w tym pokrywek, wyniesie ona 0,20 zł. Dodatkowo z obrotu znikną produkty takie jak m.in. jednorazowe sztućce i talerze oraz słomki.

- Jako Waterdrop uważamy, że zarówno firmy poprzez odpowiedzialną produkcję, jak również konsumenci dbający o swoje zdrowe nawyki mogą wspólnie podjąć trudną misję ratowania środowiska. Zrównoważony rozwój jest kluczem do tego, aby zakończyła się ona powodzeniem. Dlatego coraz więcej państw przyjmuje przepisy dotyczące ograniczenia produkcji plastiku. Co ciekawe, z badania przeprowadzonego przez Ekobarometr wynika, że nawet dwóch na trzech Polaków chce ograniczenia sprzedaży produktów w jednorazowych, sztucznych opakowaniach. Waterdrop, ogranicza zużycie plastiku przy produkcji, oraz oferujemy rozpuszczalne Microdrinki bez dodatku cukru ani konserwantów - mówi Katrina Nevratilova z Waterdrop

Zdrowe nawyki oraz Microdrink Microtea Tropical Fusion od Waterdrop

W związku z nowym rokiem, Waterdrop proponuje, aby pamiętać o zdrowych nawykach, a najważniejszym z nich powinno być spożywanie odpowiedniej ilości płynów. Liczne badania potwierdzają, że jest to niezbędne dla utrzymania odpowiedniej termoregulacji ciała, transportu składników odżywczych oraz eliminacji toksyn. Marka wprowadza nową limitowaną edycję Microdrinka - Microtea Tropical Fusion o smaku marakui, jagody goji i pomarańczy. To rozpuszczalne w wodzie kapsułki o smaku herbaty, pozbawione kalorii, cukru, konserwantów oraz sztucznych słodzików. Marka oferuje również kubki wielokrotnego użytku - ze stali nierdzewnej lub szkła borokrzemowego. Dostępne są również nowe porcelanowe kubki.

Zrównoważony rozwój

Waterdrop, dba o to, aby w przyszłości stać się ekologicznym liderem w branży napojów. W misję marki wierzy również uznany tenisista Novak Djoković, który jest jej ambasadorem i inwestorem. W zeszłym roku firma współpracowała również z Conchitą Wurst oraz Rosie Huntington Whiteley. Marka promuje dbanie o odpowiedni poziom nawodnienia oraz świat bez nadmiaru plastiku.

Waterdrop® to marka, która powstała w 2016 roku w Austrii, obecnie działa w 11 krajach europejskich, USA, Singapurze oraz Australii. Przyświecają jej dwie idee – picia większej ilości wody oraz wyeliminowania plastiku w formie jednorazowych butelek. W ofercie waterdrop® znajdują się smakowe, rozpuszczalne w wodzie kapsułki wzbogacone o witaminy i ekstrakty roślinne oraz akcesoria, takie jak butelki, termokubki i dzbanki filtrujące wodę. Marka dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające dobre samopoczucie konsumentów poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów oraz doświadczeń związanych z kwintesencją życia – wodą.

